Guerre en Ukraine: Destruction partielle d’un barrage, des milliers d’habitants évacués

Les forces ukrainiennes ont effectué de «multiples frappes» sur le barrage de Kakhovka, dans la nuit de lundi à mardi, a déclaré sur Telegram le maire de la ville de Nova Kakhovka, Vladimir Leontiev, en affirmant qu’elles avaient détruit les robinets-vannes du barrage et provoqué un «rejet d’eau incontrôlable». «Le barrage n’est pas détruit et c’est un bonheur immense», a-t-il toutefois assuré.

«Des terroristes russes»

«16’000 personnes en zone critique»

Plusieurs villages ont été «complètement ou en partie» inondés et des habitants ont commencé à être évacués, a annoncé mardi un responsable ukrainien. «Environ 16’000 personnes se trouvent en zone critique», a déclaré sur les réseaux sociaux Oleksandre Prokoudine, chef de l’administration militaire de la région de Kherson. Dans un communiqué sur Telegram, le chef du gouvernement de la région de Kherson, Andreï Alekseïenko, a pour sa part appelé à «ne pas céder à la panique».

Une catastrophe nucléaire possible?

Selon Kiev, le danger de catastrophe nucléaire à la centrale de Zaporijia «augmente rapidement». De son côté, les forces d'occupation russe assure qu'aucune grande localité n'est menacée d'inondation et que la centrale n'était pas menacée. L'AIEA a déclaré qu'il n'y avait «pas de danger nucléaire immédiat» à la centrale.

La Russie «tenue pour responsable de l'explosion»

Sur Twitter, le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est dit «choqué par l'attaque sans précédent du barrage de Nova Kakhovka». «La destruction d'infrastructures civiles est clairement qualifiée de crime de guerre - et nous tiendrons la Russie et ses mandataires responsables», a-t-il également lancé, ajoutant dans un second message que ses pensées allaient «à toutes les familles de l'Ukraine affectées par cette catastrophe».