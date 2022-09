La tour de contrôle de l'aéroport de Genève devenir virtuelle

Bientôt 40 ans, l’an prochain, que la tour de contrôle de l’aéroport guide les avions au bout du lac et au-delà. Elle va a priori prendre sa retraite avant d’avoir atteint la cinquantaine. Surnommée «Goldorak» en raison de son look de robot géant, elle perdra son affectation à l’horizon 2030 au profit d’une tour virtuelle. Soit un service de navigation à distance, via des caméras et des systèmes de réalité augmentée notamment.