Suisse: Détaillants accusés de trop promouvoir la viande et pas assez les légumes

Sur 150 produits à griller en rabais, 95% étaient d’origine animale. VQH/Odile Meylan

Des rabais plus intéressants et plus de pub: la viande est davantage mise en valeur par les grands magasins que les légumes ou les produits végétariens. C’est la conclusion d’une étude menée par le WWF durant les mois d’avril et mai de cette année. Selon la fondation, parmi les produits à base de viande mis en avant dans les annonces publicitaires, 66% étaient proposés avec un rabais, alors que seuls 58% des produits végétariens l’étaient.

Cette différence serait d’autant plus visible lorsqu’il s’agit d’aliments destinés pour le gril: sur 150 produits à griller proposés à prix réduit tous magasins confondus, 95% d’entre eux étaient d’origine animale. Pour rappel, une personne consomme 52kg de viande chaque année en Suisse. Un chiffre que la fondation souhaiterait voir à la baisse à l’avenir. «Les politiciens et politiciennes suisses peuvent également participer à la résolution du problème en axant davantage la pyramide alimentaire sur les protéines végétales et en orientant les subventions de la Confédération vers une agriculture durable», précise Mariella Meyer, responsable senior des marchés durables au WWF Suisse.

Coop et Migros en ligne de mire