Fribourg : Détecter et panser les maux des élèves pour de meilleurs résultats scolaires

De la prise en charge des situations de harcèlement à la gestion d’évènements dramatiques, le Canton de Fribourg renforce et généralise son dispositif social à l’ensemble de l’enseignement obligatoire.

Dans un contexte marqué par plusieurs défis comme le harcèlement, la violence et les incivilités, la crise sanitaire a exacerbé les problèmes liés aux difficultés psycho-sociales et éducatives en milieu scolaire. Ce constat a incité les autorités cantonales fribourgeoises à vouloir instaurer un climat scolaire bénéfique considéré comme «un prérequis indispensable à la qualité des apprentissages et de l’enseignement». A cette fin, le Canton a décidé d’unir et de renforcer les compétences éducatives et sociales des professionnels du milieu scolaire.