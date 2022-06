Ville de Genève : Détente, bien-être et sport au bord de l’eau tout l’été

Dès samedi et jusqu’au 11 septembre, l’installation éphémère, la Canopée, proposera des activités gratuites pour tout public, sur le quai Gustave-Ador.

La Canopée ouvre ce samedi sur le quai Gustave-Ador, juste avant Baby-Plage. Cette année, une buvette, un foodtruck et des hamacs viennent compléter les lieux.

Espace éphémère dédié à la détente, au bien-être et au sport, la Canopée fait son retour au bord du lac. Dès samedi et jusqu’au 11 septembre, des activités seront accessibles à toutes les générations. «Nous proposons des cours très variés et gratuits, sans inscription préalable. C’est une formule souple qui permet à un maximum de personnes de profiter de ces installations», se réjouit la mairie de la Ville de Genève, Marie Barbey-Chappuis.