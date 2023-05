Genève: Détention confirmée pour un activiste accusé d’incendie

Ce n’est pas en raison de la gravité de l’acte qu’il est soupçonné d’avoir commis qu’un jeune militant écolo est sous les verrous, et que le Tribunal fédéral (TF) vient de décider qu’il y resterait. C’est en raison du risque de collusion, soit la possibilité que le prévenu compromette la recherche de vérité alors qu’une enquête est toujours en cours. En effet, selon les faits retenus par la justice, ce Belge de 23 ans est suspecté de s’être rendu sur le site de la gravière de Laconnex (GE), début janvier 2022. Là, il aurait bouté le feu à deux engins de chantier appartenant au groupe Lafarge-Holcim et en aurait endommagé et saboté d’autres. Il aurait aussi laissé des graffitis menaçants et insultants sur les façades des bureaux de l’entreprise. Les enquêteurs sont remontés jusqu’à lui grâce à des traces ADN laissées sur un bidon d’essence retrouvé sur les lieux. Il a été appréhendé le 15 mars 2023.