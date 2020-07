Tribunal fédéral

Détention en vue du renvoi: libéré grâce au Covid-19

La procédure d’expulsion en cours d’un requérant criminel ne permet pas de justifier la détention lorsque le renvoi ne peut pas être exécuté en raison de la situation de l’épidémie, estime le TF.

Un requérant d’asile débouté et condamné doit être libéré de la détention en vue du renvoi. Le Tribunal fédéral estime qu’il ne peut pas être retenu plus longtemps étant donné qu’une stabilisation de la situation en matière de Covid-19 n’est pas en vue dans son pays.

L’intéressé a déposé une demande d’asile en novembre 2018, demande qui a été rejetée en février 2019 par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM). En juillet 2019, cet homme connu sous deux noms et dont l’identité n’a pas été encore établie avec certitude a été condamné pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et recel. Il a écopé d’une peine de 34 mois, assortie d’une expulsion pour 9 ans.