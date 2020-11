Vols par métier dans deux cantons

Le prévenu a écoulé quelque 500 grammes de crystal meth (méthamphétamine) et s’est signalé par une dizaine de larcins entre avril et décembre 2019 dans les cantons de Neuchâtel et de Berne. Son avocat a souhaité que son client puisse bénéficier d’une cure de désintoxication. Mais il n’a pas été entendu par la Cour: en 2016, le multirécidiviste (peu intégré et suivi par les services sociaux) avait déjà été traité pour son addiction. En vain.