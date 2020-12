Istanbul : Détention légale du mécène Kavala pour le plus haut tribunal de Turquie

Pour la Cour constitutionnelle, la détention d’Osman Kavala ne représentait «pas une violation» de ses droit, rejetant la demande de l’homme d’affaire pour «annuler son emprisonnement».

Le plus haut tribunal de Turquie a jugé réglementaire mardi la détention prolongée de l’homme d’affaires et philanthrope Osman Kavala, membre important de la société civile emprisonné depuis plus de trois ans sans avoir été condamné.