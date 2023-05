Ahmed Rabbani: Détenu 20 ans à Guantanamo, un artiste expose ses œuvres libératrices

Il présente aujourd’hui plus plus d’une vingtaine de ses œuvres dans la ville portuaire de Karachi, au sud du Pakistan.

De la terre, du café moulu et même du curcuma provenant de la cantine : pendant ses presque 20 ans d’incarcération à Guantanamo sans jamais avoir été jugé, le Pakistanais Ahmed Rabbani, 53 ans et récemment libéré, a utilisé tout ce qu’il trouvait pour s’évader grâce à l’art. Il présente aujourd’hui plus plus d’une vingtaine de ses œuvres dans la ville portuaire de Karachi, au sud du Pakistan. «La peinture était tout pour moi là-bas», ajoute-t-il lors de cette exposition baptisée «The Unforgotten Moon : Liberating Art from Guantanamo Bay» (L’inoubliable lune: l’art libérateur à Guantanamo).