Strasbourg (F) : Détenu de 51 ans retrouvé pendu dans sa cellule

Il s’agit du deuxième suicide en l’espace de deux semaines à la maison d’arrêt de Strasbourg, après qu’un autre prisonnier s’est ôté la vie le 9 novembre dernier.

Le détenu était seul dans sa cellule et a été retrouvé dimanche matin à l’occasion d’un contrôle de routine effectué par les agents pénitentiaires, ont expliqué deux sources syndicales, confirmant une information des «Dernières Nouvelles d’Alsace». L’homme avait initialement été écroué à Colmar à l’été 2020, puis transféré à Strasbourg en septembre 2020. Il était connu des services judiciaires pour des faits de vols, de violences et outrages, et de viol.