«Malgré des alertes lancées par le médecin et ma famille, les autorités carcérales s’en foutent de mon frère. Que je sache, il n’a pas été condamné à mort. Il est positif au covid et souffre de plusieurs autres pathologies à 68 ans. C’est une vraie personne à risques qui doit bénéficier d’un vrai suivi médical. C’est immonde de le laisser mourir ainsi en prison.» Suisse expatrié, c’est de l’Europe de l’Est que Max* a contacté «20 minutes» pour lancer l’alarme sur l’état de santé de son frère, qui purge une peine de cinq ans de prison à Orbe (VD). «Par rapport à la Suisse, le pays où je vis est très pauvre. Mais, compare Max, les détenus malades y sont traités avec beaucoup plus d’humanité.»

«Au téléphone, il avait le souffle coupé»

Alex, médecin et ami du détenu, est lui aussi très inquiet. «Jeudi, il m'a laissé un message sur ma boîte vocale, m'annonçant qu'il avait le Covid. Il avait le souffle coupé. C’est peut-être un signe inquiétant de détresse respiratoire. Or, ce détenu cumule tous les facteurs de risque de complications cardiorespiratoires gravissimes. C'est totalement irresponsable de maintenir un tel homme malade dans une cellule au 4e étage d'un bâtiment sans ascenseur», s’insurge le praticien vaudois. Ne pouvant entrer en contact avec le détenu malade, Alex a tenté de joindre le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. «Le même jour, j'ai téléphoné à deux reprises ce service pour rappeler la situation préoccupante du détenu. J'ai eu au bout du fil un infirmier qui a promis que la doctoresse sur place allait me rappeler. J'attends toujours. J'ai également réagi par le biais d'un formulaire de contact. En vain», soupire le médecin.