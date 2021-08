Iran : Détenus brutalisés au pénitencier d’Evine: le chef des prisons s’excuse

Le directeur de l’administration pénitentiaire iranien a fait amende honorable mardi après que des vidéos internes montrant des prisonniers battus par des matons ont fuité à l’étranger.

«J’endosse la responsabilité de ces comportements inacceptables et je m’engage à ce que ces faits pénibles ne se reproduisent plus, et à ce que les éléments fautifs soient traités avec sévérité», écrit Mohammad-Mehdi Hadj-Mohammadi dans un message sur Twitter repris par les médias iraniens.