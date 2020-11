Côte d’Ivoire : Détonations devant les résidences des chefs de l’opposition

Ces incidents surviennent alors que la commission électorale ivoirienne s’apprête à annoncer les résultats de l’élection présidentielle.

Des détonations provoquées par des individus non identifiés, et qui n’ont fait aucun blessé, ont résonné lundi soir devant les domiciles à Abidjan de quatre leaders de l’opposition, qui avaient annoncé vouloir former un gouvernement de transition, au surlendemain de l’élection présidentielle, selon leurs témoignages et des habitants.