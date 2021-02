Application Android : Détournée pour infecter des millions de mobiles

L’application open source Barcode Scanner s’est attiré de nombreux avis négatifs sur le Play Store à cause d’un service au nom identique qui abritait un logiciel affichant des publicités intempestives.

Or, l’application posant problème n’est pas celle visée par les nombreux avis négatifs, mais une copie malveillante au nom identique appartenant à l’éditeur Lavabird. Installée près de 10 millions de fois, cette dernière a finalement été supprimée du Play Store de Google, après le rapport de MalwareBytes. La société de sécurité a d’ailleurs mis à jour sa première publication pour clarifier l’identité de l’appli. Lancée il y a 13 ans, l’application originale a cumulé plus de 100 millions de téléchargements depuis son lancement et sa dernière version date de février 2019 et non pas de décembre 2020. Ses créateurs disent aujourd’hui regretter de l’avoir rendue open source et avoir ainsi permis son clonage, rapporte The Verge.