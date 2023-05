Vaud: «D’étranges boules de feu s’allumaient et s’éteignaient sur les montagnes»

«Mais qu’est-ce que c’est que ça?» C’est la question que de nombreux Vaudois se sont posée mardi soir, peu après 21h. Au loin, à proximité de la tour d’Aï, sur les hauts de Leysin, «d’étranges boules de feu s’allumaient et s’éteignaient au-dessus des montagnes». La scène, rapportée par des témoins de Paudex, Puidoux, Vevey ou encore Servion, aurait duré une vingtaine de minutes. «Ma fille m’a appelée pour me demander si je voyais la même chose qu’elle. J’ai levé les yeux et j’avoue que je n’avais pas d’explication», partage l’une d’entre eux.