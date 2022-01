Grisons : D’étranges faisceaux ont illuminé le ciel de Samedan

Les habitants de la localité grisonne ont pu assister à un phénomène météorologique pour le moins particulier, dans la nuit de mardi à mercredi.

Plusieurs conditions réunies

Une touriste qui passe actuellement ses vacances à Samedan, a observé la même chose. «Je me suis demandé ce que ça pouvait bien être!» Habituée de l’Engadine, elle n’avait encore jamais vu pareille chose. Selon elle, il y avait un faisceau à côté de chaque lampadaire.

Plusieurs conditions doivent être réunies pour que ces colonnes de lumière puissent se former: l’air doit être suffisamment humide et les températures doivent être plutôt basses. Et, selon Roger Perret, il ne doit pas y avoir de vent.