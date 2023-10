Detroit (Etats-Unis): Mort de la présidente d’une synagogue: l’acte l’antisémite écarté

Il n’a pas donné de précisions mais il a écarté une motivation antisémite dans le meurtre de Samantha Woll, proche d’élus démocrates et présidente de la synagogue Isaac Agree Downtown, couvrant l’agglomération de Detroit.

La mort de Samantha Woll est survenue sur fond de tensions grandissantes entre les communautés juive et musulmane à travers les États-Unis, où des manifestations ont secoué plusieurs villes, dont New York, parfois ponctuées de violences alimentées par la guerre au Proche-Orient entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.