Charlotte («Les Marseillais») : «Détruite» par le concours Miss France

La candidate de téléréalité Charlotte Bobb regrette son expérience en tant que reine de beauté, il y a quelques années.

La voici en compagnie d’Iris Mittenaere (à g.), élue Miss Nord-Pas-de-Calais 2015, Miss France 2016 et Miss Univers 2016.

Charlotte Bobb, qui débarque dans la saison 5 des «Marseillais vs le Reste du Monde», avait tenté de décrocher la couronne de Miss France 2017. Mais elle n’en garde pas un bon souvenir. Elue Miss Pévèle 2015, élection départementale qualificative pour le concours Miss Nord-Pas-de-Calais 2016, elle n'avait pas remporté la victoire, lors de la compétition l’année suivante. Le jury lui avait préféré une autre candidate et Charlotte s’était retrouvée première dauphine. Or, selon la jeune femme, tout avait été joué d’avance. Elle l’avait alors dénoncé dans la presse.