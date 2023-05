France: Dette: Fitch abaisse la note de la France d’un cran à «AA-»

«L’impasse politique et les mouvements sociaux (parfois violents) constituent un risque pour le programme de réformes de Macron», écrit l’agence de notation dans un communiqué qui a annoncé la dégradation de la note française d’un cran, à «AA-», contre «AA» précédemment.

Il y a six semaines, le gouvernement adoptait définitivement son projet de réforme des retraites prévoyant un report de l’âge légal de 62 à 64 ans, grâce à l’appui de l’article 49-3 de la Constitution qui permet de faire passer un texte sans vote au Parlement. Cette décision a entraîné un net durcissement de la contestation, et plusieurs journées de manifestations violentes sur tout le territoire, rappelant l’épisode des gilets jaunes à partir de 2018.

Impasse politique

«Cette décision a donné lieu à des manifestations et à des grèves dans tout le pays et renforcera probablement les forces radicales et anti-establishment», poursuit Fitch qui avait assorti sa précédente notation d’une perspective négative, soit le risque d’un abaissement.