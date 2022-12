Massacre en RDC : Deuil national après plus de cent morts «victimes de la barbarie»

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a accusé les rebelles du M23 d’avoir commis un massacre de plus de cent personnes, dans l’est du pays.

Un deuil national de trois jours a débuté samedi en République démocratique du Congo (RDC) après le massacre présumé de civils dans l’est du pays pour lequel le gouvernement évoque maintenant un bilan de «plus d’une centaine» de morts. L’armée et les autorités de la RDC avaient accusé jeudi les rebelles du M23 d’avoir «lâchement assassiné» au moins 50 civils deux jours auparavant à Kishishe , un village du territoire de Rutshuru situé à environ 70 km au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu.

«Victimes de la barbarie»

Lors du conseil des ministres qui s’est tenu vendredi, «le président de la République a dénoncé dans les termes les plus fermes le massacre contre plus d’une centaine de compatriotes à Kishishe, victimes de la barbarie» du M23, selon le compte rendu lu dans la soirée par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya.