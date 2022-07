Irak : Deuil national et colère contre Ankara

Endeuillé et en colère, l’Irak enterre jeudi les victimes des tirs d’artillerie imputés à la Turquie ayant tué la veille neuf civils dans des jardins récréatifs du Kurdistan, un drame qui vient aggraver les tensions entre les deux pays voisins.

Sur le tarmac de l’aéroport d’Erbil, capitale de la région autonome du Kurdistan dans le nord irakien, un avion militaire a été dépêché pour transporter les corps vers Bagdad. Amenés par ambulance, neuf cercueils étaient recouverts du drapeau de l’Irak et de gerbes de fleurs. Le plus petit, de la taille d’un enfant, a été monté à bord de l’appareil par le chef de la diplomatie irakienne Fouad Hussein et le président du Kurdistan Nechirvan Barzani, avant que l’avion ne s’envole pour la capitale.