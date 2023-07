Appenzell Rhodes-Extérieures: Deux accidents de la circulation survenus dimanche

Une voiture termine sa course dans un talus entre Altstätten (SG) et Mohren (AR).

La police d’Appenzell Rhodes-Extérieures fait état de deux accidents de la circulation survenus dimanche. Le premier s’est produit peu après 5h du matin sur la Heidenerstrasse, route qui relie Altstätten (SG) à Mohren (AR). Le conducteur, un homme de 30 ans, a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage à gauche. Le véhicule a atterri sur le bord droit de la chaussée et a ensuite dévalé un talus, avant de s’immobiliser aux abords de la forêt. La voiture a subi un dégât total mais le conducteur s’en est sorti indemne. La police appenzelloise lui a fait passer un test d’alcoolémie et lui a retiré son permis de conduire.

Un second accident, impliquant une moto, a eu lieu plus tard dans la journée, vers 14h. Le conducteur de 52 ans venait de la Schwäglap (AR) et circulait en direction du col. Dans un virage serré, le motard a perdu le contrôle de sa bécane et a chuté. Dans l’accident, la moto a percuté un car postal qui circulait sur la voie d’en face. Le conducteur de la moto est légèrement blessé. Les dégâts matériels, quant à eux, se chiffrent à plusieurs milliers de francs, selon le communiqué de la police d’Appenzell Rhodes-Extérieures.