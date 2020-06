Suisse

Deux accidents mortels ont endeuillé les routes

Si les motards ont payé un lourd tribut en accidents et blessures durant le week-end de Pentecôte, ce sont un vététiste et un scootériste qui ont trouvé la mort.

Les Helvètes se sont élancés sur les routes et en montagne pendant ce week-end de Pentecôte: les accidents de moto se comptent par dizaines. Photo: Col de l’Oberalp dans les Alpes glaronnaises.

Les routes, mais aussi la montagne ont été le théâtre de plusieurs accidents pendant ce week-end de Pentecôte. Un vététiste s’est tué dans les Alpes bernoises, un scootériste est mort à Céligny (GE) et au moins une dizaine de motards ont fini à l’hôpital.

Accident de VTT

Dans le canton de Fribourg, une cycliste de 39 ans a enfourché son VTT sur la route du Mont Vully vers Sugiez. Dans un virage à gauche dans la descente, elle a perdu le contrôle de son vélo pour des raisons encore inconnues et est tombée. Grièvement blessée, elle a été héliportée à l’hôpital par la Rega.

À Spiringen dans le canton d’Uri, deux randonneuses qui marchaient avec une autre personne ont glissé de quarante à soixante mètres sur un champ de neige. La chute est survenue alors qu’elles ont sauté de côté pour éviter une pierre qui roulait. Blessées légèrement, elles ne pouvaient plus monter ni descendre sur le terrain accidenté. Leur amie indemne a alerté les services d’urgence, qui les ont conduites à l’hôpital d’Altdorf par hélicoptère.

Motards pas épargnés

Dimanche, un motard de 35 ans circulait sur l’A12, a été surpris par un animal qui traversait la route juste avant la sortie de Bulle. En voulant l’éviter, il a perdu la maîtrise de son engin et a chuté. Blessé, il a été transporté en ambulance vers un hôpital.

À Sugiez (FR), un motard circulant d’Anet en direction de Morat a percuté une voiture à l’arrêt dans un bouchon. Le motard de 36 ans et sa passagère de 35 ans ont été transportés à l’hôpital.

Dans le canton du Jura, deux motards sont entrés en collision entre St-Ursanne et les Rangiers dimanche. L’un d’entre eux s’est arrêté sur une petite place d’évitement à droite en direction de St-Ursanne. En repartant et en s’engageant sur la chaussée, il n’a pas vu un autre motard qui arrivait et lui a coupé la priorité.