Autoroute A9 : Deux accidents provoquent des retards allant jusqu’à 2 heures

Deux accidents successifs ont eu lieu sur la voie rapide vaudoise, vendredi en fin de journée. D’importants bouchons sont à signaler entre Villeneuve et Lausanne.

Deux accidents, ayant eu lieu successivement sur le tronçon Valais-Lausanne de l’autoroute A9, sont à l’origine de bouchons considérables, ce vendredi soir. Selon la police cantonale vaudoise, l’un est matériel et l’autre est jugé «grave». Ils ont respectivement eu lieu à la hauteur de Villeneuve et dans le tunnel du Chauderon, entre Chexbres et Vennes.