Attentats du 13-Novembre : Deux accusés font appel à leur droit au silence

Jeudi, les juges n’ont pu se faire une idée précise des deux accusés qui devaient être entendus par la cour concernant les attentats du 13 novembre 2015. Les deux hommes ont refusé de s’exprimer.

Quel rôle ont-ils joué dans la préparation des attaques? Qui était avec eux? Au procès du 13-Novembre, la cour a fait face jeudi à un mur de silence, deux accusés exerçant leur droit de se taire. Les débats, entamés il y a plus de six mois, s’approchent cahin-caha de cette soirée funeste du 13 novembre 2015, et les explications des hommes dans le box se font de moins en moins nombreuses.