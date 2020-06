Les dangers du porno

Deux acteurs en tenue d’Adam et Ève pour sensibiliser les parents

Avec le ton faussement ingénu de ses protagonistes, la campagne de sensibilisation «Keep It Real Online» du gouvernement néo-zélandais est très vite devenue virale.

«Keep It Real Online»

Une serviette nouée dans les cheveux et une tasse de thé dans la main, la maman écoute avec intérêt l'actrice et l'acteur qui, sur le pas de la porte, disent avoir remarqué que son garçon les regardait sur tous les types d'écrans. Ils lui expliquent que leurs vidéos sont destinées aux adultes et ne représentent pas la réalité, qu'il n'y est notamment jamais question de consentement.