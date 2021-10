Lausanne : Deux activistes du climat condamnés pour du charbon déversé à l’UBS

Reprochant à la banque ses investissements dans les énergies fossiles, des membres d’Extinction Rebellion ont mené une action dans la succursale de Saint-François.

Contrairement à la pratique désormais habituelle, deux membres d’Extinction Rebellion (XR) n’ont pas fait opposition à l’ordonnance pénale que le Ministère public lausannois leur a adressée. Ils ont ainsi écopé de 60 jours-amende avec sursis, et d’une amende de 300 francs, pour violation de domicile et dommage à la propriété. Les faits qui leur sont reprochés remontent à janvier 2020, explique «24 heures».

Avec d’autres membres de XR, ils ont participé à une action dans la succursale d’UBS à Saint-François, à Lausanne. Les activistes avaient déversé du charbon dans le hall de la banque, ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment. Leur but? Dénoncer les investissements d’UBS dans le domaine des énergies fossiles. Ils s’étaient ensuite assis par terre, de manière à empêcher les clients d’accéder au guichet. Malgré les demandes du responsable de la succursale et de la police, ils avaient refusé de quitter les lieux. L’opération a duré plus de deux heures.