Fribourg – Deux ados de 14 ans mettent à sac une école primaire

Deux salles de classe ont été saccagées et souillées au moyen de peinture et d’inscriptions injurieuses, mardi dernier, au sein de l’école primaire de la Vignettaz à Fribourg. Le mobilier a été jeté au sol et fracassé. Les dégâts occasionnés à l’école seraient estimés à plus de 100 ’ 000 francs. L’école a déposé une plainte pénale .

Durant la matinée, la police a aussi recensé une dizaine de voitures et plusieurs deux-roues endommagés en ville, principalement dans les quartiers de Beaumont et Beauregard. C revaisons de pneus, tags et griffures de carrosseries , l e montant global d es dommages n’ est pas encore c onnu . Plusieurs plaintes ont été déposées par les personnes lésées.