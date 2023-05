Fribourg: Deux ados fuient un contrôle de police à bord d’une voiture

Lundi soir, vers 20 h 40, un automobiliste a tenté de se soustraire à un contrôle de police en ville de Fribourg. «Lors du signal d’arrêt, le véhicule a ralenti, puis contourné le contrôle avant de prendre la fuite à vive allure», rapporte la police cantonale fribourgeoise. Perdu de vue dans un premier temps, le véhicule fuyard a finalement été repéré à la hauteur de la place de Notre-Dame, à proximité de la cathédrale Saint-Nicolas. Suivi à distance, le conducteur a refusé de s’arrêter, percutant au passage une voiture de police qui lui barrait la route. Le véhicule et ses occupants ont finalement été interceptés quelques kilomètres plus loin, à Grandfey (FR). Heureusement, personne n’a été blessé durant la course poursuite, rassure la police cantonale.