Châtel-St-Denis (FR) : Deux ados interpellés après l’incendie d’un distributeur de nourriture

Dimanche soir, aux alentours de 21h, un distributeur automatique de nourriture du centre-ville de Châtel-St-Denis (FR) a pris feu et a nécessité l’intervention des pompiers de la Veveyse. A leur arrivée, des passants avaient déjà maîtrisé et éteint les flammes. Avec les renseignements recueillis sur place, la Police cantonale a pu interpeller deux auteurs présumés des faits. Les adolescents de 14 et 16 ans ont été auditionnés au poste de police et ont reconnu leur implication dans l’incendie. Domiciliés dans un autre canton, les deux adolescents ont été remis à un parent et seront dénoncés à l’autorité compétente. Les dégâts n’ont pour l’heure pas été estimés.