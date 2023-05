France: Deux ados se filment en train de maltraiter des chatons

Un chaton est jeté dans les airs et un autre est projeté contre un arbre.

«Mon parquet a reçu hier (jeudi) ce signalement de l'association. Nous avons aussitôt demandé aux services de gendarmerie d’ouvrir une enquête. Les investigations viennent donc de débuter, et je ne suis pas en mesure de confirmer ou non le contenu de la vidéo en question», a précisé à l'AFP Rémi Coutin. «Je communiquerai à l’issue de l’enquête, une fois les suites judiciaires connues», a-t-il ajouté.

«Les deux adolescents semblent fiers d’eux»

Selon l'association Stéphane Lamart, la vidéo diffusée sur Snapchat montre «deux jeunes hommes, élèves en classe de 4e dans un collège du département de l’Eure, qui ont pu être identifiés grâce à la vidéo, se filmant en train de tuer des chatons». «On peut entendre celui qui filme dire à son camarade de bien viser. On constate alors que l’autre jeune tient un chaton dans la main avant de le projeter violemment contre un arbre. Le chaton rebondit contre l’arbre et atterrit inerte au sol. Les deux individus rigolent en voyant le cadavre du chat et le laissent pour mort au pied de l’arbre», décrit l'association.