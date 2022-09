Fribourg : Deux ados tabassés non loin de la gare

Des hématomes pour l’un, un sinus perforé, des côtes fêlées et un traumatisme crânien pour l’autre. Voilà le bilan d’une agression qui s’est déroulée, un samedi soir de septembre, près de la gare de Fribourg. Les deux ados, âgés de 16 ans, accompagnés de deux autres amis, ont été pris à partie par un jeune qu’ils ne connaissent pas. Ils ont ignoré ses insultes et se sont dirigés vers le centre-ville, raconte «La Liberté». Mais celui qui les a abordés n’a pas voulu lâcher l’affaire et, flanqué d’une dizaine de potes à lui, a retrouvé ses cibles. Là, une baston a éclaté et deux des jeunes du premier groupe ont été roués de coups. Ils ont été emmenés à l’hôpital par leurs parents respectifs.