Valais: Deux ados trafiquants de cannabis ont été arrêtés

La Police cantonale valaisanne était sur la piste du trafiquant et son complice depuis plusieurs semaines.

Un dealer d’orgine étrangère de 15 ans a été interpellé dernièrement par la Police cantonale valaisanne. Son principal complice, un Valaisan de 17 ans, a également été arrêté. Entre juin 2022 et janvier 2023, les deux compères ont vendu plus de 5 kilos de produits cannabiques, principalement dans le Bas-Valais. Le trafic avait été mis en place, entre autres, via un canal du réseau social «Telegram. L’affaire leur aurait rapporté jusqu’à 14’000 francs de bénéfice.