Deux agents amateurs de cocaïne virés de la police

Genève : Deux agents amateurs de coke virés de la police

Les juges de la Chambre administrative ont estimé, dans un arrêt rendu le 27 septembre, que ces ASP2 avaient manqué à leur devoir d’exemplarité et rompu le rapport de confiance les liant à leur hiérarchie, à leurs collègues et à la population. Déplorant que la commandante de la police ne leur ait pas offert une seconde chance alors qu’ils se sont depuis soumis à des contrôles réguliers d’abstinence, ont entamé un travail psychologique et se sont intensivement mis au sport, leur avocat Me Robert Assaël a indiqué que ses clients allaient saisir le Tribunal fédéral.