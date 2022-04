France: deux agents d’autoroute se font percuter entre Lyon et Chambéry

France : Trois agents d’autoroute se font percuter entre Lyon et Chambéry

Les agents ont été happés par un véhicule sur l’A43 tôt mercredi matin. L’un est mort et les deux autres ont été grièvement blessés. Le fautif serait un Allemand qui conduisait drogué.

Un agent autoroutier d’AREA a été tué et deux autres blessés lorsqu’ils ont été percutés par un véhicule sur l’A43, entre Chambéry et Lyon dans la nuit de mardi à mercredi, ont indiqué l’entreprise et la gendarmerie. Selon le peloton motorisé de La Verpillière, intervenu sur place, l’accident s’est produit près de Ruy-Montceau dans le nord-Isère.