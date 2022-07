Assassinat d’Yvan Colonna : Deux agents de la prison d’Arles face à des procédures disciplinaires

Élisabeth Borne demandera également au ministre de la Justice «une mission d’inspection sur l’évaluation des quartiers d’évaluation et de prise en charge de la radicalisation» (QER), un dispositif déployé il y a cinq ans et dont «il apparaît nécessaire de dresser un bilan». Le rapport de l’IGJ était remis au cabinet de la Première ministre et non au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti car, ce dernier ayant été l’avocat d’Yvan Colonna, il est contraint de se déporter de tout ce qui concerne son ancien client.