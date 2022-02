Etats-Unis – Deux agents de sécurité tués sur un campus

États-Unis : Deux agents de sécurité tués sur un campus

Deux agents de sécurité ont été tués mardi sur le campus d’une petite université privée de Virginie, dans l’est des Etats-Unis, par un homme armé qui a ensuite été arrêté, ont annoncé les autorités locales.

«Nous avons tous tant de questions et si peu de réponses» à propos du drame, a déclaré dans un communiqué le président de l’Université Bridgewater, David Bushman, précisant que les deux victimes, John Painter et J. J. Jefferson, étaient amis et «aimés des étudiants, enseignants et employés».