Vevey: treize suspects dénoncés après deux violentes agressions

«Ces actes ont été commis principalement dans le but de causer des blessures à leurs victimes choisies au hasard»: telle est la conclusion de l’enquête de la police vaudoise après deux cas d’agressions commises à Vevey (VD) en janvier et en mars 2022 contre deux Suisses de 25 et 27 ans, dans le quartier de la gare.

«Après plusieurs mois d’investigations et une vingtaine d’auditions, treize suspects, soit six mineurs et sept jeunes majeurs, âgés entre 16 et 26 ans au moment des faits et originaires de Suisse, France, Tunisie, Maroc, Somalie, Macédoine, Erythrée et Maurice, ont pu être identifiés et dénoncés», indique la police cantonale dans son communiqué publié mardi. Elle précise que six d’entre eux habitent la région. «Ils ont agi en groupe dans des compositions différentes et ont admis une partie des faits», écrit-elle encore.