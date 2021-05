Suisse : Deux alpinistes emportés par une avalanche aux Grisons

Deux hommes ont perdu la vie alors qu’ils tentaient d’escalader le Piz Russein à Sumvitg. Une plaque de neige s’est détachée à leur passage.

Drame vendredi matin vers 9h dans les Grisons. Un groupe de trois alpinistes a été pris dans une avalanche alors qu'ils tentaient d'escalader le Piz Russein à Sumvitg. Les trois skieurs étaient partis de la cabane Planura et voulaient atteindre le sommet par son flanc sud-ouest. Mais une plaque s'est détachée à 3100 mètres d'altitude et a emporté deux membres du groupe.

Les deux victimes, deux hommes de 29 et 31 ans, ont été emportées sur plus de 1000 mètres sur un terrain escarpé et rocheux et sont morts sur place, explique la police cantonale grisonne dans un communiqué. La troisième personne n'a pas été prise dans l'avalanche et n'a pas été blessée.