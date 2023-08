Valais: Deux alpinistes décèdent après la chute d’une masse rocheuse

Deux cordées d'alpinistes procédaient à l'ascension des Aiguilles du Tour, sommet du massif du Mont-Blanc, qui borde le plateau du Trient (VS). Peu avant d’atteindre le sommet Sud, pour une raison encore inconnue, une importante masse rocheuse s'est détachée de la montagne. L'amas de pierres est venu percuter une première cordée composée de deux alpinistes, blessant l'un d'entre eux et touchant mortellement le deuxième. Quelques mètres plus bas, l’amas de pierres a heurté une seconde cordée, où un deuxième alpiniste a perdu la vie.