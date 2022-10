Neuchâtel: Deux ambulanciers agressés par un patient, l’un d’eux ne peut plus travailler

Les services d’urgence et de protection de la population sont au cœur de la campagne nationale #toujourspresents, initiée par l’association «Helfen helfen» en collaboration avec l’armée suisse, l’Office fédéral des douanes et des frontières (OFDF), les associations nationales de police, les pompiers, la Protection civile, la Rega, les CFF et les organisations d’urgence et de secours des cantons. L’objectif de cette initiative vise à rappeler les difficultés grandissantes auxquelles sont confrontés les services de secours et de sécurité. Ces derniers font de plus en plus face à un manque de respect et à de l’agressivité.