Deux ambulanciers patrouillent désormais dans le Palais fédéral

Dans les deux cas, les premiers intervenants avaient été des députés également médecins: Angelo Barrile – conseiller national (PS/ZH) – et Marina Carobbio – conseillère des États (PS/TI). Ensemble, ils ont d’ailleurs formé le noyau du service sanitaire non officiel et bénévole du Palais fédéral. Problème: Angelo Barrile ne se représentera pas aux élections 2023 et Marina Carobbio a été élue ce printemps au gouvernement tessinois.