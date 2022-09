Vevey (VD): Deux amendes identiques: l’une saute, mais pas l’autre

«Saisie correcte du numéro»

Coïncidence: vingt-quatre heures après la décision de la Commission de police de classer l’affaire, une automobiliste qui a, elle aussi, omis de mentionner le canton d’immatriculation a contesté l’amende en arguant de sa bonne foi. Mais une lettre du secrétariat de la commission de police lui a rappelé que sa posture contestataire l’exposait à une sanction financière beaucoup plus lourde.

Aucun remboursement

Confrontée aux conclusions de l’affaire Eva, l’Association de communes Sécurité Riviera (ASR) rappelle que la Commission de police est une autorité pénale indépendante et souligne que le canton d’immatriculation figure dans le format à titre d’exemple pour chaque transaction. Par conséquent, l’ASR annonce qu’elle ne va procéder à «aucun remboursement» pour les amendes d’ordre. Interrogée sur le nombre d’amendes de ce type infligées par année, la structure intercommunale indique ne pas disposer de chiffres.

«Inciter les automobilistes à ne pas recourir»

«Par des barrières administratives et des menaces de peines plus sévères, les autorités incitent les automobilistes à ne pas faire recours. Il y a un formalisme excessif et une inégalité de traitement malgré l’existence d’une jurisprudence», dénonce Eva.