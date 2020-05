Amérique latine

Deux Américains arrêtés au Venezuela

Quinze personnes, dont deux Américains, ont été arrêtés pour tentative d'«invasion» au Venezuela, selon Nicolas Maduro.

Sur la chaîne publique VTV, Nicolas Maduro a présenté les deux Américains arrêtés comme étant des «membres de la sécurité» du président des Etats-Unis. Il a brandi les passeports des deux suspects, âgés de 34 et 41 ans.

Guaido accusé de recruter des «mercenaires»

Plus tôt lundi, le parquet vénézuélien avait accusé le dirigeant de l'opposition Juan Guaido d'avoir recruté des «mercenaires» avec des fonds vénézuéliens bloqués par des sanctions américaines, pour fomenter une tentative d'«invasion» maritime du pays.

Ces «mercenaires» ont signé des «contrats» pour 212 millions de dollars, a déclaré à la presse le procureur général Tarek William Saab, mettant en cause un ancien militaire américain du nom de Jordan Goudreau. «Ce contrat est public. On peut y voir la signature (...) de Juan Guaido» et de «Jordan Goudreau», a-t-il ajouté.