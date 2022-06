Guerre en Ukraine : Deux Américains combattant en Ukraine portés disparus

Les deux jeunes hommes originaires de l’Alabama dans le sud des États-Unis prenaient part aux combats dans la région de Kharkiv et n’ont pas donné signe de vie depuis plusieurs jours.

Des Américains partis se battre comme volontaires auprès des forces ukrainiennes sont portés disparus depuis plusieurs jours et pourraient avoir été capturés par la Russie, ont déclaré mercredi des élus et des membres de leurs familles. Alexander Drueke et Andy Tai Huynh, tous deux originaires de l’État de l’Alabama, prenaient part aux combats au nord de la ville ukrainienne de Kharkiv, d’après ces récits.