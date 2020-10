Yémen : Deux Américains, détenus par les rebelles Houthis, libérés

En échange des deux Américains libérés, les rebelles Houthis ont obtenu le retour de plus de 200 membres de leur groupe au Yémen.

À 20 jours de l’élection présidentielle au cours de laquelle Donald Trump briguera un second mandat, la Maison-Blanche a vanté le bilan du milliardaire républicain concernant le rapatriement de nombreux «otages» américains. «Les États-Unis saluent la libération ce jour des citoyens américains Sandra Loli et Mikael Gidada des mains des Houthis au Yémen. Nous adressons nos condoléances à la famille de Bilal Fateen dont la dépouille sera également rapatriée», a déclaré dans un communiqué le conseiller présidentiel pour la sécurité nationale, Robert O’Brien.

«Siège brutal»

Un haut responsable rebelle, Mohamed Ali al-Houthi, a accusé la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite, qui soutient le gouvernement yéménite reconnu internationalement, d’avoir refusé jusqu’ici le retour de ces 240 personnes depuis Oman. «Aujourd’hui nous sommes heureux d’accueillir certains frères blessés qui étaient bloqués à l’étranger à cause du siège brutal persistant imposé à notre pays», a-t-il dit sur Twitter. «La coalition a empêché leurs allées et venues, dans un de ses crimes de guerre contre les Yéménites», a-t-il accusé.

Plusieurs rapatriements

La guerre au Yémen a fait des dizaines de milliers de morts, pour la plupart des civils, selon les ONG internationales, et provoqué ce que l’ONU a décrit comme la pire crise humanitaire dans le monde. Les États-Unis soutiennent la coalition menée par Ryad, malgré les critiques des défenseurs des droits humains qui dénoncent ses méthodes et bavures, face à l’Iran, ennemi commun accusé de manipuler les Houthis et de déstabiliser le Moyen-Orient.

Depuis son élection il y a quatre ans, Donald Trump a clairement fait de la libération des «otages» américains et de ses concitoyens «injustement détenus» à l’étranger une priorité. Il a enregistré plusieurs succès sur ce terrain, notamment avec le rapatriement d’Américains depuis la Corée du Nord et l’Iran, parfois dans des échanges de prisonniers. «Le président Trump a ramené à la maison plus de 50 otages et détenus depuis 22 pays depuis sa prise de fonctions», a assuré son conseiller Robert O’Brien.