États-Unis

Deux amoureux tués par la même balle

Un couple qui jouait avec une arme à feu s’est accidentellement donné la mort, en mars dernier à Long Island. Une seule balle les a emportés tous les deux.

Jonathan et Kelly étaient ivres au moment du drame.

À première vue, tout laissait penser qu’il s’agissait d’un meurtre suivi d’un suicide. Mais la mort de Jonathan Fava et de Kelly Bray est en fait survenue dans des circonstances aussi dramatiques qu’improbables. Les deux amoureux de 25 et 24 ans jouaient avec une arme à feu qu’ils pensaient déchargée quand le coup est parti, le 4 mars à Long Island (New York). Les jeunes gens, qui étaient ivres au moment du drame, ont été tués par la même balle, rapporte «People».