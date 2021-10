Allemagne : Deux anciens soldats voulaient créer un commando pour intervenir au Yémen

Les deux militaires ont été arrêtés à Fribourg-en-Brisgau et à Munich. Ils voulaient engager des mercenaires et cherchaient le soutien de l’Arabie saoudite.

Les deux hommes ont indiqué «vouloir pacifier la zone de guerre civile et forcer des négociations de paix entre les rebelles houthis et le gouvernement yéménite», précisé le p arquet. Dans ce cadre, l’un des suspects «a tenté avec persévérance, et sur une longue période, d’entamer un dialogue avec des responsables du gouvernement saoudien», afin de faire financer le projet.