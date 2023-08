Gymnastique: Deux ans après, la superstar Simone Biles signe un retour gagnant 

Getty Images via AFP

Au sol, la foule a applaudi chacun des mouvements de son impressionnant enchaînement, récompensé par une note de 14,900, la meilleure de la compétition. Elle a terminé par un magistral passage au saut, obtenant là aussi la meilleure note (15,400 points) avec une performance dont la hauteur et l’atterrissage, impeccable, ne trahissaient rien de sa longue absence.

«C’était une super sensation, en particulier après tout ce qui s’est passé l’an dernier», a commenté Biles, qui a choisi de ne pas tenter les figures les plus risquées pour son retour. Leanne Wong, 19 ans, a terminé deuxième, avec 54,100 points, et Joscelyn Roberson, 17 ans, troisième avec 54,050 points.

«D’abord penser à moi»

«On y travaille encore», a répondu l’Américaine, questionnée sur les JO de Paris. «Mon objectif principal, c’était ça (l’US Classic), ensuite les championnats (nationaux), et après cela on se projettera sur les mondiaux (en octobre à Anvers), puis on verra».